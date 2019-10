Obupani oče: Dino se bo vrnil. Za iskanje zbrali že več kot 80 tisočakov

Bourbon Rhode je konec septembra potonil v Atlantiku, 2.000 kilometrov od francoskega otoka Martinik. Na plovilu je bil kapitan, hrvaški državljan Dino Miškić, poleg njega pa še 13-članska posadka. Reševalci so do zdaj rešili tri ljudi in našli štiri trupla.

"Še naprej čakamo novice," je za hrvaške medije povedal kapitanov oče Mario, ki pravi, da verjame, da se bo Dino vrnil. Na novico o koncu iskanja se je odzvala tudi hrvaška politika, premier Andrej Plenković je dejal, da so vse od nesreče "storili vse, kar je bilo mogoče", poroča Jutarnji list.

"Vodja mojega urada, ki se je rodil in živel v Franciji, vsak dan nekoliko ur preživi na telefonu s francoskim veleposlaništvom. Angažiralo se je res veliko ljudi, preiskali so območje, večje kot štiri Hrvaške, ampak moramo razumeti, da se je nesreča zgodila sredi Atlantika," je še dejal premier.

Vsi vpleteni zdaj upajo, da bi lokacijo pogrešanih razkrili sateliti. Hrvaška je zakupila šest satelitov, ki opazujejo območje, prav danes pa pričakujejo nove posnetke.

Na vlačilcu, ki je plul pod nizozemsko zastavo, je bilo 14 članov posadke, ob hrvaškem kapitanu večinoma državljani Ukrajine ter po en Rus, Filipinec in Južnoafričan.

Plovilo je potonilo sredi neurja. Čeprav je po besedah enega od preživelih posadki uspelo v vodo spustiti vse rešilne čolne, pa ni jasno, kaj se je zgodilo s pogrešanimi mornarji, saj jih preživeli, potem ko so sredi več kot 10 metrov visokih valov le uspeli splezati na svoj rešilni čoln, niso več videli.

Medtem na Hrvaškem še naprej poteka zbiranje denarja za morebitno zasebno reševalno akcijo. Zbrali so že več kot 80.000 evrov, ki jih bodo, če akcije ne bo, dali družinam pogrešanih.

Je pa Miškićeva družina spisala pismo, v katerem so se zahvalili vsem, ki so doslej iskali Dina. A priznali, da jih je vest o koncu iskanja, razočarala.

"Vseeno pa ne moremo nehati iskati Dina in ne bomo nehali. Upe polagamo v satelite in v vse ladje, ki plujejo na območju. Pozivamo tudi ladje, ki so v bližini območja, da spremenijo smer in se mu še bolj približajo ter pomagajo iskati."

Dodali so, da so v stiku tudi z družinami drugih pogrešanih in da nihče še ni izgubil upanja.