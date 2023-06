Obupani stanovalci škofjeloškega bloka: 24 ur brez svetlobe

Si predstavljate, da imate stanovanje tako zatemnjeno, da sredi belega dne ne morete prebrati časopisa, ne da bi prižgali vseh luči, ker vsa okna v bloku zastirajo plastične zavese in gradbeni odri? Tako živijo stanovalci enega od blokov v Škofji Loki, na katerem bi morali izvajalci obnoviti fasado. To so sicer sprva delali nekaj mesecev, potem pa so se z delovišča umaknili in se niso več pojavili 11 mesecev. Ves ta čas pa stanovanjsko stavbo obdajajo raztrgane zavese in odri, ki jim vsak dan povzročajo sive lase.