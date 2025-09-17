Obvezna neobdavčena božičnica: predvolilni bombonček ali razbremenitev plač?

Obvezna neobdavčena božičnica, ki jo je napovedala vlada, v gospodarstvu dviga veliko prahu, še posebej, ker je za večino ta novica prišla kot strela z jasnega. Podrobnosti napovedanega obveznega decembrskega izplačila bodo znane šele v četrtek, v gospodarstvu pa se že sprašujejo, ali bodo vsa podjetja sploh lahko zbrala toliko nepredvidenih financ in hkrati ne ogrozila svojega delovanja.