Obvezna neobdavčena božičnica: predvolilni bombonček ali razbremenitev plač?

Ljubljana, 17. 09. 2025 19.25 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Rebeka Tomaduz
Obvezna neobdavčena božičnica, ki jo je napovedala vlada, v gospodarstvu dviga veliko prahu, še posebej, ker je za večino ta novica prišla kot strela z jasnega. Podrobnosti napovedanega obveznega decembrskega izplačila bodo znane šele v četrtek, v gospodarstvu pa se že sprašujejo, ali bodo vsa podjetja sploh lahko zbrala toliko nepredvidenih financ in hkrati ne ogrozila svojega delovanja.

božičnica obvezna neobdavčena božičnica gospodarstvo
