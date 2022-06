Obvezno cepljenje in denarna kazen za kršenje karantene?

Po spletu so zaokrožile fotografije, da bo nov Zakon o nalezljivih boleznih prinesel neusmiljene kazni. Šlo naj bi za od 4.000 pa tudi do 12.000 evrov kazni za tiste, ki karantene ali prepovedi zbiranja ne bodo upoštevali. In tudi v državnem zboru mimo te teme ni šlo.

"V proceduro ste vložili predlog, ki bo dal drakonske kazni za vse tiste, ki se ne bi hoteli cepiti. 12.000 evrov za nekoga, ki se bo udeležil neprijavljenega shoda," je očital Branko Grims (SDS).

A poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga je to odločno zavrnila. "Ravno nasprotno. Drakonske kazni vaše vlade se ukinjajo! Se črtajo! 12.000 evrov, ki jih je vaša vlada sprocesirala se črta," je bila ostra.

In kaj pravi predlog zakona? Na 17 straneh spreminja in dopolnjuje sporni 39. člen in hkrati črta določene točke 57. člena. Na koncu dokumenta pa še besedilo členov, ki se spreminjajo. To pomeni, da sta 39. in 57. člen napisana v še trenutno veljavni obliki pretekle vlade. In če dokument le bežno pogledamo, lahko ta naslov hitro spregledamo.