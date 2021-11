'Če bi imeli temeljno zaupanje v družbi, bi bilo nestrpnosti bistveno manj'

Predsednik Borut Pahor je ob mednarodnem dnevu strpnosti pozval, da moramo nujno dvigniti raven javne razprave ter se vsi skupaj držati zlatega pravila 'nikoli ne stori drugemu ničesar takega, kar ne bi želel, da drugi stori tebi'. To pa je tudi tema mednarodnega dneva strpnosti, ki daje letos velik pomen strpnosti pri soočanju in premagovanju covida-19, ki prinaša tudi družbeno krizo. Ta se odraža v žaljivkah, grožnjah, tudi fizičnem nasilju, ki so uperjeni proti zdravstvenim delavcem, delavcem, ki preverjajo PCT pogoj, novinarjem in na sploh drugače mislečim.