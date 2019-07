Oče dvojčkov v solzah: Ubil sem svoja dojenčka

Oče je v petek v New Yorku v razgretem avtomobilu osem ur pustil 11-mesečna dvojčka, ki sta umrla. Oče se je odpravil v službo v newyorško bolnišnico in otroka pozabil v avtomobilu.

Kot so sporočile oblasti, je 39-letni oče na kraju nesreče dejal:''Omedlel bom, moja otroka sta mrtva. Ubil sem svoja dojenčka." Povedal je, da je mislil, da ju je, preden je šel v službo, odložil v vrtcu. 39-letni socialni delavec, je na sodišču v Bronxu jokal in se izrekel za nedolžnega. Za varščino 100.000 dolarjev (89.000 evrov) so ga izpustili na prostost, na sodišču pa se bo moral znova pojaviti 1. avgusta.

Njegov odvetnik Joey Jackson je dejal: "Moja stranka je neutolažljiva. Dejanje obžaluje, povsem zlomljen je in zaskrbljen sem za njegovo duševno zdravje."Kot so pojasnile oblasti, je imelo vozilo zatemnjena stekla, zato je bilo skoraj nemogoče, da bi kdo opazil, da sta otroka v vozilu. Po podatkih kidsandcars.org je v ZDA od 16. julija v razgretih avtomobilih umrlo 21 otrok.

Ne obsojajmo

Kot izpostavljajo na NIJZ, so mnogi mladi starši zelo utrujeni zaradi pomanjkanja spanja, hormonskih sprememb, stresa itd. Vse to vpliva na zbranost. Poleg tega so lahko otroci čisto tiho, ko spijo na zadnjem sedežu ali kaj zbrano opazujejo. Večina ljudi je mislila, da se njim to ne more zgoditi, zato bodimo pozorni, ne obsojajmo, preprečimo!

Niti za minuto ne puščajmo nikogar v zaklenjenem avtomobilu

Tudi pri temperaturah okoli 20 stopinj Celzija se lahko avto v sončnih dneh v manj kot desetih minutah ogreje toliko, da toplota lahko ogrozi življenje.

Otroci so še posebej ogroženi, saj se njihovo telo segreje od tri do petkrat hitreje kot telo odraslih, njihovo znojenje še ne deluje tako dobro kot pri odraslih, ne morejo si sami pomagati, se odpeti in zapustiti avtomobila. Posebej ogroženi so majhni in bolni otroci: s povišano telesno temperaturo, drisko, bruhanjem, opozarjajo na NIJZ.

Vročina v parkiranem avtomobilu hitro naraste in ubija. Smrt lahko preprečimo. Nikoli, niti za eno minuto, ne puščajmo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu. Otroci naj se v avtu ne igrajo. Pospravimo ključe in daljinske upravljavce na varno. Najpogosteje se je zgodilo, da so odrasli pozabili otroka, ko je bil dan drugačen od vsakdanjika: spremenjen urnik, dodatne obveznosti, stres, počitnice.