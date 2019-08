Oče in mladoletna sinova z avtomobilom pristali v morju

Iz hrvaškega morja so spet vlekli jeklenega konjička, ki je v mestu Karlobag zletel v vodo. Na srečo se nesreča ni končala tragično, osebe, ki so bile v času nesreče v avtomobilu, so se namreč le lažje poškodovale, so za24sata sporočili iz policije.

Tri osebe, oče in dva sinova, so na dnu karlobaškega pristanišča pristale včeraj popoldne. Voznik naj se ne bi držal sredinske zarisane črte in je iz neznanih razlogov zavil desno ter zletel v morje. Avto je trčil z dvema čolnoma in se potopil na globino dveh metrov.