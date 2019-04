Oče jim je dejal, da jih v gorah čakajo skrita velikonočna darila

43-letni Nemec, ki je osumljen, da je na Tenerifih do smrti pretepel svojo nekdanjo partnerico in njunega 10-letnega sina, nato pa njuni trupli odvrgel v jamo, je po mnenju španskih preiskovalcev zločin najverjetneje dalj časa zelo skrbno načrtoval. "In če ne bi bilo petletnika, za njegovo dejanje najbrž ne bi nikoli izvedeli," je v izjavi, ki jo je na Facebook strani povzemala lokalna policija, dejal župan Adeje José Miguel Rodríguez Fraga .

Jama, v kateri so našli trupli, leži na odročnem kraju. Najbližje je počitniški kraj Adeje. Zaradi velikega števila jam na tem območju je bilo iskanje dolgotrajno, močno pa ga je oteževala tudi gosta megla. Na podlagi najdene ročne ure so nato le odkrili pravo jamo.

Policijo je o brutalnem dvojnem umoru namreč obvestil osumljenčev mlajši, petletni sin, ki mu je uspelo pobegniti. Tega so v torek zvečer našla domačinka po imenu Rosi, medtem ko je izgubljeno taval v gorah. "Bil je utrujen in ves zaripel v obraz. Prestrašen je objemal mojo roko," je Rosi dejala za španske medije.

Za pomoč pri prevajanju je Španka nato zaprosila Nizozemko po imenu Annelies. Petletnik naj bi opisoval, kako je njegov oče najel kombi in družino odpeljal na piknik izlet v gore. Vozilo je nato parkiral v bližini jame in jim dejal, da jih tam čakajo skrita velikonočna darila. Deček naj bi bil nato priča očetovemu napadu na mater in starejšega brata. Mamo, močno okrvavljeno je videl ležati na tleh, poroča španski ABC.

Dečkov opis dogajanja je policiste in prostovoljce nato po dolgem iskanju, ki ga je še dodatno oteževala megla, vodil do jame. Tam so nato našli trupli, na katerih so bile vidne številne hude poškodbe, kot posledica neposrednega napada.

V bližini so policisti našla tudi avtomobil znamke Volkswagen Caddy in ga zasegla, osumljenca pa aretirala v njegovem stanovanju v mestu Adeje. 43-letni Thomas H. naj bi se ob aretaciji upiral in zanikal, da bi vedel, da sta njegova nekdanja partnerica in starejši sin mrtva. Trenutno je v priporu v mestu Playa de las Americas, v bližini Adeje.