Oče, ki je z balkona vrgel otroke, se ne bo mogel braniti z neprištevnostjo

Pred slabimi tremi meseci je hrvaško javnost pretresel poskus uboja otrok na Pagu . Moški je z balkona v prvem nadstropju družinske hiše v globino vrgel svoje štiri otroke, stare tri, pet, sedem in osem let. Hrvaško državno odvetništvo je zdaj končalo s preiskavo. "Preiskava je zaključena in v nekaj dneh bo sledila obtožnica, ki jo bomo podali na Županijsko sodišče v Zadru," je za N1dejal Duško Berović , tiskovni predstavnik Županijskega državnega odvetništva v Zadru.

Med preiskavo so zaslišali štiri priče, med drugim tudi soprogo osumljenega Josipa Rođaka. Poleg ostalih dokazov, je odločilno vlogo med preiskavo imelo tudi prihiatrično ocenjevanje osumljenca. "Konzilij zdravnikov, se pravi kombinirano izvedensko mnenje, psihološko-psihiatrijsko izvedensko mnenje, je ugotovil, da ta storilec, se pravi osumljenec, v času izvršitve kaznivega dejanja ni bil neprišteven," je poudaril Berović.

54-letnik je v preiskovalnem priporu, trenutno pa je na zdravljenju v zaporniški bolnišnici. Njegov odvetnik je dejal, da bo zaradi zdravstvenih težav kmalu moral na operacijo. Čez 12 dni pa se izteče priporni rok. "Če bomo dobili obtožnico, ima državni odvetnik pravico, da predlaga podaljšanje preiskovalnega zapora, o tem pa bo odločal obtožni svet Županijskega sodišča v Zadru po prejeti obtožnici," je pojasnil predstavnik Županijskega sodišča v Zadru Hrvoje Visković.

Osumljencu, ki se ves čas brani z molkom, grozi obtožba za štirikratni poskus uboja. "Za to so predpisane zaporne kazni do 40 let zapora, s tem da se v posebnih situacijah, ko je več kaznivih dejanj, lahko izreče tudi zaporna kazen do 50 let," je pojasnil Visković.

Potem ko je bilo ugotovljeno, da sta starša otrok, ki jih je oče iz neznanega razloga pometal z balkona, v preteklosti že bila pravnomočno obsojena zaradi zanemarjanja otrok, je predstavnik okrožnega sodišča v Zadru sporočil, da bi morali otroke paru odvzeti že leta 2014. A takrat je center za socialno delo postopek prekinil. Ko je to prišlo v javnost, je svet zavoda Centra za socialno delo razrešil vodjo zadrskega centra za socialno delo Vesno Burčul, ki pa ostaja zaposlena na centru.