Oče, ki je želel zaščititi hčerko, pristal na sodišču

Kje je meja, ki je oče, ki želi hčerko zaščititi pred pastmi družbenih omrežij, ne sme prestopiti? To je vprašanje, ki razdvaja Španijo. Pred sodišče so namreč postavili očeta, ki je na Instagramu ustvaril lažen profil, vzpostavil stik s hčerko in jo prosil za njene gole fotografije. Očeta je skrbelo, da se bo znašla v težavah, a najstnica je pošiljanje fotografij zanikala. Zato se je oče odločil, da jo postavi na laž.