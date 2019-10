'Oče, mati, zelo vaju imam rada. Umiram, ker ne morem dihati'

Vietnamske oblasti so potrdile, da jih je poklical oče, ki je v strahu, da je med mrtvimi v hladilni prikolici tovornjaka tudi njegova 25-letna hčerka Pham Thi Tra My , poroča CNN. Pham Van Thin je oblastem povedal, da je njegova hčerka pogrešana v Veliki Britaniji.

Mediji so sprva poročali, da so v tovornjaku umrli kitajski državljani, a kot kaže so med njimi tudi vietnamski državljani.

Spletna stran vietnamske diaspore v Veliki Britaniji, Viethome, je objavila fotografije 20 pogrešanih oseb, ki naj bi bile domnevne žrtve. Šlo naj bi za osebe, stare med 15 in 45 let. Da je Tra My med domnevnimi žrtvami, je povedal koordinator vietnamske nevladne organizacije Human Rights Space Hoa Ngheim . Potrdil je, da je 25-letnica staršem poslala več obupanih sporočil, ravno v času, ko je bila prikolica v Essexu. "Mati in oče, oprostita mi. Pot v tujino ni uspela. Zelo vaju imam rada. Umiram, ker ne morem dihati. Prihajam iz Can Loc Ha Tinha, Vietnam. Mati, zelo mi je žal," je bilo zapisano v enem od sporočil.

Kot so sporočili iz vietnamskega veleposlaništva v Londonu, so britansko policijo obvestili o pogrešani osebi. Pham Thi Tra My se je na pot proti Veliki Britaniji odpravila 3. oktobra preko Kitajske in Francije.

Vietnamski državni mediji so medtem sporočili, da naj bi pogrešanje sina prijavil še en zaskrbljeni oče. Neuradno je med žrtvami najmanj šest vietnamskih državljanov. Britanska policija za zdaj še ne želi govoriti o narodnosti žrtev. "Naprošam vse medije in ljudi na družbenih omrežjih, da ne špekulirajo o okoliščinah in identiteti tistih, ki so tragično umrli," je povedala namestnica šefa esseške policije Pippa Mills.

Sprva so sicer britanski mediji poročali, da je šlo za kitajske državljane, v Pekingu pa tega še morejo potrditi. Britanske oblasti so sporočile, da so bile v povezavi s "tovornjakom smrti" aretirane štiri osebe, ki so jih osumili uboja in trgovanja z ljudmi. Gre za 25-letnega voznika tovornjaka Mo Robinsona, 38-letnega moškega in 39-letno žensko iz Warringtona ter 48-letnega moškega, ki so ga v petek aretirali na letališču Stansted.