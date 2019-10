Oče nizozemske družine, ki je v kleti čakala na konec sveta, nekoč član sekte

Spomnimo, nizozemsko družino so policisti našli v kleti kmetije, kjer naj bi čakali na "konec sveta". Do njih so prišli po tem, ko se je 25-letni Jan odpravil v bar v bližnji vasi Ruinerwold in vse o tem, kako so že devet let v kleti, povedal točaju.

V intervjuju za De Telegraafje sorodnik skrivnostne šestčlanske družine povedal, da je oče, Gerrit-Jan, nekoč bil del Cerkve zedinjenja vplivnega južnokorejskega religioznega gibanja, poznanega predvsem po množičnih porokah. "Gerrit-Jan se je od družine oddaljil že približno trideset let nazaj. Z mojimi starši je imel veliko nesporazumov, tudi glede cerkve. Enkrat je preprosto jezen zbežal. To je bilo, še preden sem se rodil," je povedal njegov 32-letni bratranec.

Za medije je spregovoril tudi Franz B., brat aretiranega Avstrijca Josefa B., ki je dejal, da se je slednji pridružil sekti, medtem ko je bil v vojski, in se obnašal, kot "da je boljši od samega Jezusa". "Bil je v sekti. Z njim nismo imeli stika deset let. Rekel sem mu, naj izgine, ko je želel, da naj bi postal njegov finančni porok," je za avstrijske medije še povedal brat. Dodal je, da je imel Josef B. hčerki dvojčici z Japonko.

Nizozemsko sodišče je pripor za Avstrijca podaljšalo še za dva tedna.

Kaj je Cerkev zedinjenja?

Cerkev zedinjenja je leta 1954 ustanovil južnokorejski pastor Sun Mjung Mun, samooklicani prerok, ki je verjel, da ga je izbral sam Jezus, ki od njega želi, da na svet prinese mir. Cerkev ima po vsem svetu več milijonov sledilcev, mnogi pa njihove člane nazivajo kot ’munije’.