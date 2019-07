Oče štiriletnice v Rovinju: Kaj sem storil? Kako sem jo lahko pustil?

Hrvaški reševalci so v četrtek prejeli klic očeta, ki je svojo štiriletno hčer pustil več kot dve uri v avtomobilu na okoli 40 stopinjah Celzija. Reševalci so jo našli v slabem zdravstvenem stanju, dehidrirano, nezavestno in z visoko vročino, 40 minut so poskušali stabilizirati njeno stanje.