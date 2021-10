Pri obravnavi štiriletnika z opeklino na celjski urgenci ni prišlo do strokovne napake

So na urgenci Splošne bolnišnice Celje ravnali prav, ko so štiriletnika, ki je imel opečeno nogo, pustili kar pol ure sedeti in jokati v avtu pred urgenco, saj so čakali na rezultate hitrega testa na covid? Po opravljenem internem nadzoru v bolnišnici dogodek obžalujejo, otroka bi morali sprejeti v sivo cono urgentnega centra, kjer bi njegovo bolečino do rezultata testa lažje nadzorovali, so še dodali. A oče štiriletnika takega opravičila ni pripravljen sprejeti.