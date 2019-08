Oče umorjenega Davida septembra vstopa v politiko

Oče umorjenega 21-letnega Davida Dragičevića odhaja v politiko. Davor Dragičević je namreč dejal, da mu je politika ubila otroka in da je edini način, da zaščiti svojo družino, da se tudi sam poda v njo.

Davor Dragičević je v skupini Pravda za Davida (Pravica za Davida) na družbenem omrežju Facebook napovedal, da septembra odhaja v politiko. Kot je dejal, ga je politika pripeljala v situacijo, v kateri se trenutno nahaja. "Politika mi je ubila otroka, pregnala me je, nadaljuje preganjanje moje družine in skupine PzD (Pravda za Davida). Edini način, da zaščitim družino, svojo hčerko, skupino PzD, je, da vstopim v politiko. Septembra bo vse jasno, bosta vsaj pozicija in opozicija imeli alternativo. Za pravico in resnico za Davida, Dženana in vse otroke BiH, grem do konca, vi pa glejte. Za boljši jutri. Pravica za Davida, gremo do konca," je sporočil Davor.

Davor Dragičević je napovedal, da bo odslej 'igral njihovo igro'. FOTO: AP

Ni še jasno, ali se bo njegovi politični poti pridružil tudi oče 21-letnega Dženana Memića, ki je umrl februarja 2016 med sprehodom s svojim dekletom, potem ko naj bi se je vanj zaletelo vozilo. Oče Muriz Memić trdi, da je bil njegov sin umorjen, tožilstvo in policijo pa so obtožili prikrivanja in ponarejanja dokazov, zato da bi zaščitili prave morilce.

David Dragičević je izginil 18. marca 2018, njegovo truplo pa so našli 24. marca 2018. FOTO: Twitter