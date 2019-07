Oče v razgretem avtomobilu pozabil 11-mesečna dvojčka, ki sta umrla

37-letni oče ju je pred odhodom v službo pozabil v avtomobilu. Ko se je po osemurni izmeni v bolnišnici vrnil do avtomobila, se je usedel in speljal. Šele po nekaj minutah se je spomnil, da sta njegova otroka še vedno pripeta na zadnjem sedežu.

Kot poroča The New York Times, je moški, ko je ugotovil, kaj se je zgodilo, ustavil avtomobil, skočil iz njega in začel kričati. Eden od dvojčkov že takrat ni več dihal, oba pa sta umrla, preden je na kraj prišla pomoč. Oče, sicer socialni delavec, se bo najverjetneje moral zagovarjati pred sodiščem zaradi smrti svojih otrok.

V manj kot desetih minutah lahko toplota v avtomobilu ogrozi življenje

Temperature so v petek v New Yorku dosegale 30 stopinj Celzija, vendar so lahko že precej nižje zunanje temperature usodne, ker se te v avtomobilu hitro vzpenjajo. Tudi pri temperaturah okoli 20 stopinj Celzija se lahko avto v sončnih dneh v manj kot desetih minutah ogreje toliko, da toplota lahko ogrozi življenje.

Otroci so še posebej ogroženi, saj se njihovo telo segreje tri do petkrat hitreje kot telo odraslih, njihovo znojenje še ne deluje tako dobro kot pri odraslih, ne morejo si sami pomagati, se odpeti in zapustiti avtomobila. Posebej ogroženi so majhni otroci in bolni otroci: s povišano telesno temperaturo, drisko, bruhanjem, opozarjajo na NIJZ.

Vročina v parkiranem avtomobilu hitro naraste in ubija. Smrt lahko preprečimo. Nikoli, niti za eno minuto, ne puščajmo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu. Otroci naj se v avtu ne igrajo. Pospravimo ključe in daljinske upravljavce na varno. Najpogosteje se je zgodilo, da so odrasli pozabili otroka, ko je bil dan drugačen od vsakdanjika: spremenjen urnik, dodatne obveznosti, stres, počitnice.

Da ne bi pozabili otroka v avtu, si lahko pomagamo z nekaj preprostimi nasveti, in sicer:

- položimo na sedež poleg njega predmet, ki ga bomo takoj po prihodu na cilj najprej potrebovali (npr. torbico, telefon, službeno kartico, torbo s telovadno opremo ipd.) in bodimo pozorni, da otrok predmeta ne more doseči in se poškodovati z njim;

- na telefonu si lahko nastavimo opomnik, da moramo oddati otroka v varstvo;

- pred zapuščanjem avtomobila odprimo zadnja vrata in preverimo, ali je otrok v njem. Otroci so lahko čisto tiho, ko spijo na zadnjem sedežu ali kaj zbrano opazujejo.

Če vidite otroka v zaprtem parkiranem vozilu, takoj pokličite 112!