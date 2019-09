Oče v vročem avtomobilu pozabil 11-mesečna dvojčka

Ameriški mediji poročajo o novi tragični smrti otroka, ki so ga starši pozabili v vročem avtomobilu.

"Vsi znaki kažejo na to, da gre za tragično nesrečo. Nihče ne more razumeti, kako se zdaj počuti družina umrlega dečka, javnost pa pozivam, naj jih ne obsojajo, preden so jim znane vse okoliščine dogodka," je za medije povedal mrliški oglednik.

Po podatkih tamkajšnjih meteorologov je bila temperatura ozračja v trenutku, ko so dvojčka našli v avtomobilu, okoli 32 stopinj Celzija.