Oče večkrat udaril morskega psa in tako rešil hčer

Charlie Winter, gasilec, reševalec in nekdanji marinec, je z obale opazoval, kako je morski pes zgrabil njegovo najstniško hčerko. Brez obotavljanja se je pognal v vodo in žival, ki je takrat dekle še vedno držala, petkrat udaril po gobcu. Njegovi pogumni reakciji se najbrž lahko 17-letna Paige Winter zahvali, da je danes še živa.

Dekle so po napadu s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer so ji morali zaradi hudih poškodb amputirati nogo nad kolenom, prav tako je ostala brez več prstov. Kljub temu pa smisla za humor ni izgubila. "Malo je še omotična, a že zbija šale," je po operaciji povedala njena mama. Paige čaka še več operacij in dolgo okrevanje, a je iz bolnišnice že sporočila, da ostaja optimistična.

Prav tako napad ni spremenil njene ljubezni do morja in življenja v njem. "Nesreči navkljub Paige ostaja neomajna zagovornica morskega življa. Želi si, da bi ljudje še naprej spoštovali morske pse v njihovem naravnem okolju in da bi skrbeli za njihovo varnost," so sporočili gasilci iz Atlantic Beacha, ki so sodelovali pri njenem reševanju. Njena mama pa je k temu dodala: "Paige želi vsem sporočiti, da so morski psi še vedno dobri fantje."

Po napadu so plažo pri parku Fort Macon, kjer se je napad zgodil, zaprli. V motni vodi so pozneje opazili še dva morska psa.