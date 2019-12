Ocena ZDA: Med protesti v Iranu so oblasti ubile več kot 1000 ljudi

V ZDA ocenjujejo, da so iranske oblasti med nedavnimi protesti proti podražitvi goriva morda ubile več kot 1000 ljudi. V Washingtonu razmišljajo tudi, da bi na Bližnji vzhod poslali dodatnih 5000 do 7000 vojakov. Protivladni protesti še vedno potekajo tudi v Iraku, kjer naj bi umrlo najmanj 460 ljudi.

"Zdi se, da je režim morda umoril več kot 1000 iranskih državljanov, odkar so izbruhnili protesti," je izjavil ameriški posebni predstavnik za Iran Brian Hook. Ob tem je sicer priznal, da je težko preveriti informacije v Iranu, ki je močno omejil dostop do interneta, a je dodal, da zagotovo vedo, da je bilo ubitih več sto ljudi. Hook je nadalje zatrdil, da je bilo med protesti več tisoč ljudi poškodovanih, najmanj 7000 protestnikov pa je bilo pridržanih. Ameriški predsednik Donald Trumpje zatrtje protestov v Iranu označil za brutalno in obljubil odločen odgovor na vsakršno iransko grožnjo ameriškim interesom. Spomnimo, v Iranu, ki so ga močno prizadele gospodarske sankcije ZDA po umiku iz iranskega jedrskega sporazuma, so 15. novembra izbruhnili protesti proti zvišanju cen goriva.

Hook je dejal, da zatrtje protestov kaže, da se mora režim opirati na brutalno silo in izgublja podporo tudi med svojimi tradicionalnimi podporniki iz delavskega razreda. "To je najhujša politična kriza, s katero se je v 40 letih soočal režim," je menil. Ameriške ocene o smrtnih žrtvah protestov so bistveno višje od podatkov, ki jih je objavila nevladna organizacija Amnesty International. Po njihovih navedbah je bilo ubitih 208 ljudi, pri čemer so opozorili, da gre za previdno oceno. So pa ameriške ocene blizu številki 1029, ki jo je objavila organizacija Mudžahedin-e-Halk. Gre za opozicijsko skupino, ki je kritična do iranskih oblasti in ima tesne odnose s Trumpovo administracijo. Bo ZDA okrepila prisotnost svojih vojakov na Bližnjem vzhodu? Visoki predstavnik Pentagona je medtem sporočil, da razmišljajo o napotitvi dodatnih vojaških sil na Bližnji vzhod. "Še naprej spremljamo grožnjo in smo zmožni dinamično prilagoditi naše sile," je v senatu zagotovil predstavnik Pentagona za politične zadeve John Rod. Neimenovani predstavnik ameriške administracije je povedal, da obrambni minister Mark Esper razmišlja o napotitvi dodatnih 5000 do 7000 vojakov na Bližnji vzhod. Kam naj bi poslali dodatne enote in kakšen bi bil časovni okvir za njihovo napotitev, za zdaj ni znano.

ZDA: Zmožni smo dinamično prilagoditi naše sile. FOTO: AP

Združeni narodi so danes pozvali k takojšnji izpustitvi vseh arbitrarno pridržanih v Iranu. Tudi po njihovih podatkih naj bi bilo med protesti aretiranih najmanj 7000 ljudi. V Uradu visokega komisarja ZN za človekove pravice so ob tem dodali, da so prejeli preverjen videoposnetek, na katerem varnostne sile streljajo na protestnike, domnevno z namenom ubijanja. V uradu imajo prav tako informacije, da je bilo med protesti ubitih najmanj 208 ljudi, so pa tudi nepotrjena poročila, da je bilo ubitih več kot dvakrat toliko ljudi Protivladni protesti tudi v Iraku Protivladni protesti v Iraku so se začeli v začetku oktobra. Protestniki zahtevajo odstop vlade, razpustitev parlamenta ter prenovo političnega sistema, ki je v veljavi od začetka mednarodnega posredovanja v Iraku pod vodstvom ZDA leta 2003. Po navedbah skupin za varstvo človekovih pravic so iraške varnostne sile med letošnjimi protesti uporabile prekomerno silo.

Protestniki v Iraku so dosegli odstop premierja. FOTO: AP