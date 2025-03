Ali 'tradwife' vplivnice vračajo ženske v preteklost?

Današnja neoliberalna družba je do posameznika sicer precej neprijazna, meni Lukanova. In prav zato se ljudje znova obračajo k tradiciji. "Delavniki so vedno daljši, težko je biti na trgu delovne sile in hkrati še skrbeti doma za dom, družino. Temu se reče tudi kriza socialne reprodukcije. Razkrajajo se institucije, kot so vrtci, skrb za otroke, skrb za starejše in posledično je pač težko imeti oboje." "Edini način, da lahko neoliberalna družba uspe in živi, je to, da se ohranjajo določene oblike družbene podrejenosti, in ena od oblik podrejenosti je tudi podrejenost glede na spol," meni direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač .

Nasveti, kako biti dobra žena, so zgolj primer objav, ki jih na družbenih omrežjih oglašujejo tradwife vplivnice. Gre za tako imenovane "tradicionalne žene", ki zagovarjajo tradicionalno delitev spolnih vlog. Glede na za danes precej kontroverzne poglede trenda tradwives ne enačimo z vsakdanjo gospodinjo, saj se od nje razlikuje tudi v tem, da je vplivnica. Torej oseba, ki svoje objave deli z več stotisoče, pa tudi več milijoni sledilcev. "Razumemo ga lahko kot nek odgovor na preteklo desetletje, kjer se je glorificiralo to, da gremo ženske vedno bolj v "moške sfere", da gremo na vodilna delovna mesta," pojasni sociologinja Tinca Lukan . "To ni realno. Vemo, da se na družbenih omrežjih prikazujejo večinoma najboljši vidiki, redkokdo prikaže slabšo plat. Zdi se mi, da je to malce izkrivljena podoba," pravi mama treh otrok Katja Marinič .

Tradwife vplivnice s svojimi objavami, je prepričana Lukanova, izpodbijajo dosedanje dosežke feminizma: "Argument je, da je to izbira in da je že sama možnost izbire dovolj, ker so si one same izbrale takšen način življenja, ampak po drugi strani pa možnost izbire ni dovolj, če izbiraš v patriarhalnem sistemu, in one še vedno delujejo znotraj tega sistema." "Seveda mislim, da vsaka ženska lahko dela, kar hoče, in tudi če nekdo želi biti doma, biti žena, je to lahko, ampak tukaj govorimo o modernizaciji tega življenjskega stila in o potiskanju preko trendov žensk nazaj za štedilnik," dodaja Kovačeva.

Problematika se kaže predvsem v zakonitostih družbenih omrežij, kjer morajo biti objave, če želijo biti uspešne, tudi vizualno privlačne. Tradwife vplivnice sicer oglašujejo popolno odvisnost od moškega, torej tudi ekonomsko, kar je, pravita Lukanova in Kovačeva, paradoksalno in hinavsko. "Ker večina teh žensk ni odvisnih. To so vplivnice, ki s svojimi objavami služijo veliko denarja, ki v bistvu imajo svojo znamko in niso v položaju odvisnosti od svojih partnerjev. Tako da v resnici od žensk pričakujejo nekaj, česar same ne živijo." Provokativne vsebine so sicer pogodu spletnim platformam, ki z algoritmi prav takšne objave naredijo bolj vidne in tudi bolj klikane.

Družbe, vsaj ponekod, se trudijo, da bi moški prevzemali večjo vlogo v gospodinjstvih, tudi ko gre za otroke

Družbe, vsaj ponekod, pa se trudijo, da bi moški prevzemali večjo vlogo v gospodinjstvih, tudi ko gre za otroke. Ena izmed institucij je očetovski starševski dopust.

Do aprila 2023 je veljalo, da je imela mati 105 dni materinskega dopusta, oče 30 dni očetovskega, oba skupaj pa še 260 dni starševskega dopusta. Starši otrok, rojenih po 1. aprilu 2023, pa skupaj prejmejo 320 dni starševskega dopusta. Vsak po 160 dni, od tega je 60 dni neprenosljivih, do 100 pa jih lahko oče prenese na mater ali obratno. Hkrati materam še vedno pripada tudi 105 dni materinskega dopusta, očetom pa 15 dni očetovskega. Če mati torej prenosljivi del svojega starševskega dopusta prenese na očeta, mu skupno pripada 260 dni starševskega in 15 dni očetovskega dopusta.