Očitki Fajonovi zaradi obiska v Kijevu in podpore Ukrajini

Čeprav pet mesecev po začetku ruske invazije vojna na ukrajinskih tleh še vedno divja, si želijo oblasti uničena mesta čim prej obnoviti. Da si je ogledala stanje in izrazila podporo, se je v Ukrajino na enodnevni obisk odpravila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Tam se je med drugim sestala z ukrajinskim zunanjim ministrom in predsednikom vlade in se poklonila padlim žrtvam. Ukrajinska stran je izrazila željo, da bi slovenske občine pomagale pri povojni obnovi, Fajon pa je napovedala, da bo slovenska vlada pripravila paket pomoči v višini okoli milijona evrov. Medtem pa v opoziciji ministrico opominjajo, kako je pred meseci nasprotovala odhodu takratnega premierja Janše v Ukrajino, zdaj pa je sama storila popolnoma enako.