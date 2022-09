V Slovenski Istri že od avgusta pridno trgajo grozdje. Zdaj so se lotili še zadnje trgatve, in sicer refoška, ki je tudi najbolj znano istrsko vino. Čeprav se morda zdi, da je trgatev najobsežnejši del pridelave vin, pa se delo prične šele, ko grozdje prispe na posest. Čez kakšne faze gre grozdje in od česa je odvisen okus vina?