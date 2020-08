Od deset do šestdeset evrov za liter razkužila: so dražja tudi res bolj učinkovita?

Od pojava novega koronavirusa so cene zaščitnih mask in razkužil poskočile v nebo. Razkužila lahko sedaj kupimo praktično kjerkoli, izbira pa je ogromna: od gelov in razkužilnih robčkov pa do dezinfekcijskih mil in tekočih razkužil. Nekatera razkužila lahko dobimo že za slabih deset evrov na liter, najdejo pa se tudi taka, za liter katerih je treba odšteti več kot 60 evrov. Ali so dražja razkužila tudi bolj učinkovita?