Kitajski predsednik zažugal: Nihče nam ne bo narekoval, kaj lahko počnemo

Od ene najrevnejših držav do druge največje gospodarske sile na svetu. Ta neverjeten preskok je uspel Kitajski, ki je veličastno obeležila 40. obletnico politike gospodarskih reform in odpiranja zunanjemu svetu. Kitajski predsednik je ob jubileju obljubil nadaljnje odpiranje v svet, hkrati pa je zažugal, da nihče ne bo njegovi državi narekoval, kaj lahko počne in česa ne.