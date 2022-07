Od januarja do junija 22.300 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu

Do sredine junija je na naših cestah umrlo 16 voznikov osebnih avtomobilov. In le dobra polovica je bila pripetih. Od 16 jih kar sedem ni uporabljalo varnostnega pasu. Ta delež je najvišji v zadnjih petih letih, medtem ko je bil delež uporabe varnostnega pasu pri voznikih, ki so se v prometni nesreči zgolj lažje telesno poškodovali, 92-odstoten. Dosledna uporaba varnostnega pasu tveganje za smrt v primeru nesreče zmanjša kar za polovico, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Še najbolj pa jih skrbi malomarnost staršev oziroma skrbnikov. Kar 2400 otrok med nadzorom policistov ni bilo pripetih in to zgolj v prvi polovici leta.