Napad na šolo v Teksasu še zdaleč ni izoliran napad ali pa nekakšen unikum. Od leta 1970 je bilo v Združenih državah več kot 2000 strelskih pohodov na izobraževalnih ustanovah. Kaj so najpogostejši razlogi, da se ljudje odločijo za strelske pohode, kakšni ljudje so najbolj labilni in zakaj pred svojim dejanjem pogosto objavljajo svoje namene na družbenih omrežjih?