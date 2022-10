Od mamine kuhinje do lastnega laboratorija: Obiskali smo Petjo Škufca

Ker ni imela laboratorija, je kreme, balzame in šampone najprej razvijala v mamini kuhinji, nato se je čez čas preselila v očetovo garažo. Tam je od gimnazijskih dni do danes mladi Ljubljančanki Petji Škufca uspelo zagnati svoje podjetje Clariteca, ki ustvarja inovativne izdelke za nego kože, zadnje tri je na trg poslalo celo v obliki prahu. Klaritekin laboratorij je pred dnevi obiskala tudi naša novinarka Barbara Slukan in močneje naličena kot običajno Petjine izdelke preizkusila dobesedno na svoji koži.