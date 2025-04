Že v otroštvu je sanjala, da bi živela le od nabiralništva

Laboratorijsko delo, zaščitno belo haljo in epruvete je že pred leti zamenjala za pohodne čevlje, košarico, kilometre in kilometre gozdnih in travnatih poti ter rožice. Dr. Katja Rebolj, doktorica biokemije, si je kar sama ustvarila poklic nabiralke, za katero bi marsikdo menil, da kot ena najstarejših človeških dejavnosti sodi samo v pradavnino. A v resnici se, kot trdi naša sogovornica, med drugim tudi avtorica dveh knjig o rastlinah in plevelih, od nabiralništva in istočasnega preučevanja užitnih rastlin, ki jih ponujajo slovenski gozdovi, da spodobno živeti tudi danes.