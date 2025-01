Od plebiscita do podjetniškega uspeha: Zgodba družinskega podjetja Barjans

23. decembra 1990 se je ob 93,2-odstotni volilni udeležbi za samostojno in neodvisno Slovenijo izreklo okoli 95 odstotkov volivcev, ki so oddali glas. To je pomenilo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Janez Barbo je bil eden od štirih ranjenih v letalskem napadu na vrhniške barikade. Ko je preživel in spoznal, da življenje ne bo več takšno, kot je bilo, je začel razmišljati, kako poskrbeti za družino. Nastalo je podjetje Barjans. Družinsko podjetje danes delo daje več kot 50 ljudem, vodi pa ga sin Matevž Barbo.