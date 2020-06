Od polnoči ponovno obvezna uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok

Zaradi porasta števila okuženih s koronavirusom v zadnjih dneh je vlada ponovno uvedla ukrep o obvezni uporabi zaščitnih mask v zaprtih prostorih in javnih prevoznih sredstvih. Ponovno je obvezno tudi razkuževanje rok, ukrep pa v veljavo stopi ob polnoči. Kako je s kulturo nošenja mask na javnem potrniškem prometu in v nakupovalnih centrih? Posnetki namreč kažejo, da je to postala že prava redkost.