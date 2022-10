Od profesionalnega košarkarja do podjetnika: Obiskali smo Luko Trekmana

Nekdaj profesionalnega košarkarja je pot vodila mimo osebnega trenerstva in ga po obdobju epidemije pripeljala do podjetništva. Športnik Luka Trekman je o prehranskih dodatkih in dopolnilih, ki jih je vseskozi uporabljal, dolgo razmišljal in prišel do ideje, da bi bilo namesto polne omare podobnih izdelkov bolje imeti le enega, ki združuje vse, kar potrebujejo športniki, tako rekreativni kot profesionalni. Tako je nastal Nutralux Immune Shot. Luko je na domu obiskala tudi naša novinarka Barbara Slukan, kjer je ob srečanju v roke takoj dobila žogo. Košarkarsko spretna sicer res ni, je pa vztrajna. Zelo.