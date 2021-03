Od rasizma do hladnokrvne brezbrižnosti nekaterih članov kraljeve družine

Vojvodinja Meghan Markle in princ Harry sta v intervjuju z Oprah Winfrey, objavljenem na ameriški televiziji CBS, razkrila nekatere zelo neprijetne podrobnosti o britanski kraljevi družini. Od rasizma do hladnokrvne brezbrižnosti nekaterih članov družine. Razkrila sta, da je družino zelo skrbelo, kakšne polti bodo njuni otroci. Njunemu sinu Archiju so odrekli naziv princ ter pravico do varovanja. Meghan je dejala, da je iz obupa celo razmišljala o samomoru.

