Od sosedov zaradi zavisti dobil grozilno pismo

Primorec Matej Mihalič je leta 2019 poslovno priložnost videl v lesu, zato je od Družbe 2TDK odkupil les in se odločil, da ga bo na popolnoma legalen način prodajal naprej. Čudno se mu je zdelo, ko je poln tovornjak lesa ustavil njegov sovaščan in ga prijavil policiji, češ da za prevažanje nima dovoljenja, čeprav Mihalič trdi, da ga je imel. Svoj posel je v treh letih uspešno razvil, a pravi, da mu sokrajani delo vseskozi otežujejo, da so nanj ljubosumni, a se je s tem sprijaznil. Zdaj pa ga je v poštnem nabiralniku pričakalo neprijetno presenečenje. Dobil je namreč grozilno pismo.