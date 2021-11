Od srede samotestiranje učencev v šoli, netestiranim se vstop v šole začasno prepove

Samotestiranje za učence se bo v šolah začelo izvajati v sredo, 17. novembra. Za samotestiranje v šoli bodo morali starši oziroma skrbniki podpisati pisno soglasje. Učencem, ki se ne bodo samotestirali, se vstop v šole začasno prepove, izobraževali se bodo na daljavo. Njihovi starši ne bodo upravičeni do plačane odsotnosti z dela. Ravnatelji so v javnem pismu pozvali starše, naj morebitna strinjanja naslovijo na odločevalce in naj odpovedo napovedane proteste, saj šole v teh težkih razmerah za delo potrebujejo stabilnost in mir.