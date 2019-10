Od tihotapcev drog do rešiteljev: po trčenju čolnov kriminalci pomagali vojakom

Tihotapci drog so ob obali Malage s čolnom bežali pred špansko civilno gardo. Med lovom pa sta plovili trčili in trije člani garde so padli v vodo. Na pomoč so jim priskočili prav kriminalci in jih potegnili iz morja. Kljub lepi gesti se niso izognili aretaciji.

Člani španske civilne garde so ob obali Malage v filmskem lovu zasledovali plovilo tihotapcev drog, ki naj bi imelo na krovu tri tone hašiša. A lov je postal nevaren, ko sta plovili trčili, trije pripadniki civilne garde pa so padli čez krov. Ob obali Malage se je odvijal pravi filmski lov. FOTO: Španska civilna garda Kamere na policijskem helikopterju, ki je dogajanje spremljal, so ujele dramatičen trenutek, ko se je njihovo plovilo po trčenju začelo nenadzorovano vrteti. Ker so bila življenja njihovih mož ogrožena, je posadka policijskega helikopterja osumljence prosila, naj pomagajo vojakom v morju in ti so – v nasprotju s pričakovanji – v to privolili. Vse tri so iz morja potegnili na svoj čoln. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke A lepa gesta se jim ni prav nič obrestovala. Kljub temu, da so rešili njihove sodelavce, je namreč civilna garda pozneje aretirala štiri osumljence. Izkazalo se je namreč, da imajo na čolnu drogo, zapakirano v 80 paketov. Najverjetneje so jo prevzeli v Maroku in jo hoteli prodati španskim preprodajalcem po celotni Evropi.