Od vizije do egoizma, hedonizma: 'Varujte tisto, za kar je moja generacija umrla'

"EU ni postavila večina, ampak manjšina, ki je verjela v povezovanje. Ljudje, naveličani vojnih grozot, so seveda hoteli mir, ampak večinoma so po vojni tiho opazovali dogajanje, niso bili množično aktivni igralci. Je pa bilo nekaj razsvetljenih voditeljev, tako politikov kot ekonomistov in drugih intelektualcev, ki so ob medijski podpori nato dosegli množični konsenz,"tako italijanski akademik Alberto Martinelli o prvih korakih EU.

Par desetletij dovolj, da pozabimo in verjamemo, da bomo dokazano slabe ideje udejanjili bolje

A zgodovinski spomin Evropejcev bledi. Ko se Evropa vsako leto spominja začetka in konca prve in druge svetovne vojne, pa še kakšne druge bitke, ki je zaznamovala ta prostor, je udeležencev takšnih dogodkov vse manj. Med njimi izstopa peščica še živih pričevalcev zablod človeštva, novice o teh dogodkih pa dobijo še komaj kakšno omembo v osrednjih medijskih poročanjih. Če sploh. Na drugi strani pa se bohotijo ideje samozavestnežev, ki skušajo v nov celofan zaviti nekatere najbolj uničujoče ideje, ki se jih je spomnil človek.

A jih nove generacije z luknjastim poznavanjem zgodovine ne znajo ovrednotiti kot grozeče. Sledijo jim, ker ponujajo "alternativo", instant rešitve zapletenih (globalnih) problemov. In seveda – ker vsaka generacija meni, da ne drži, da je zgodovina najboljša učiteljica – saj so vendar nova, nepremagljiva generacija, ki "ve bolje". Če kdo želi razumeti, kako zgrešeno je takšno prepričanje, lahko samo pogleda na časovni trak zadnjih nekaj stoletij Evrope in še kakšnega drugega kontinenta, in preveri koliko oznak "vojna" je na njem.

Ljudje ne pozabljamo le zato, ker zgodovinski spomin bledi ali ker smo pretirano samozavestni. Slabe čase pozabljamo tudi, ko nam gre "preveč dobro". To ne pomeni, da se za vsakogar cedita med in mleko, ampak na primer že to, da za vsakim vogalom ne grozita preganjanje in vojna: "Ko so prve oblike evropskega povezovanja prinesle gospodarsko rast in je nastopila konjunktura, se je navdušenje nad EU prvič ohladilo," razlaga Martinelli. Zdaj so za nami leta in leta, ko v EU ni divjala vojna. Na vrhuncu moči so generacije, ki so o njenih grozotah slišale le od dedkov, babic in učiteljev.

Od skupne vizije do vladavine individualnega: "Zmotno smo mislili, da bodo ljudje demokracijo videli kot končno postajo"

Minila so tudi leta in leta, odkar so ljudje nazadnje živeli v avtoritarnih režimih. Dovolj dolgo, da je pri nekaterih nastopila nostalgija po časih, ki so bili pravzaprav strašni. Pojav, ki ga je marsikdo podcenjeval, pravi češki akademik Jacques Rupnik in kot primer izpostavlja države, ki so po padcu komunizma šle čez proces demokratične tranzicije: "Stavili smo na predpostavko, da bodo države po padcu komunizma opravile tranzicijo k demokraciji, ki ji bo sledila konsolidacija demokracije, na koncu pa bo prišlo do evropske integracije, kar naj bi bila končna postaja, po kateri demokratična sprememba postane nepovratna. No, to se ni zgodilo, pa čeprav so se te države pridružile EU."Niti se niso kot odporne na erozijo demokracije izkazale države z dolgoletno demokratično tradicijo.

Se je pa zgodilo nekaj drugega. Evropa je po Rupnikovem mnenju zaspala na lovorikah: "Če bi moral opredeliti, kaj je šlo narobe, in to ni bila le ena stvar, bi rekel, da se je post liberalni cikel po letu 1990 enostavno izpel. S tranzicijo k demokraciji, graditvijo socialno tržnih ekonomij in z vključitvijo teh držav v EU, se je pravzaprav zaključil – misija je bila zaključena, krog se je sklenil. Že leta 2009 sem pisal o tem, da se je cikel končal in od takrat je torej minilodeset let.Misija je bila namreč izpolnjena, ampak tudi viri nekega obdobja so bili s tem počrpani.Glavna težava pa je, da politični spekter, ki je poganjal ta cikel, ni bil zmožen sproducirati nove vizije za prihodnost. Njihov "načrt" je bil"kar nadaljujmo, saj nam še nikoli ni šlo tako dobro".Liberalne sile, centralno leve ali centralno desne, so se začele osredotočati na individualno, sebično zadovoljevanje potreb – od samouresničenja do večje svobode, več pravic – dobili smo inflacijo pravic.A ob rasti individualnega ni biloveč skupnega projekta, ker je bil ta z uresničitvijo izčrpan.In tako so drugi ta izpraznjen prostor uporabili, da predstavijo svojo vizijo." Ekstremni politični pojavi na eni in drugi strani političnega spektra danes vsaj navidezno naslavljajo "kolektivna vprašanja".

Od tega, kako uspešno se bo s tem spoprijela sredinska politika, je po Martinellijevem mnenju odvisna prihodnost EU. Ocenjuje, da imajo zmerne sile EU priložnost le še en mandat, potem ko so volivci na zadnjih evropskih volitvah prepoznali grožnjo populizma in se ji uprli. A če jih zmerna politika še enkrat pusti na cedilu, bo populizem zelo težko ustaviti, opozarja. In pričakovanja ljudi niso majhna. Še posebej v državah, kjer čutijo, da EU s svojimi zadnjimi politikami spodkopava "evropski način življenja", neodločnost pa jo na domačem in evropskem igrišču spremina v "nepomemben pojav". Ta čustva je precej ubesedila izjemno odmevna lanska izjava poljskega zunanjega ministra WitoldaWaszczykowskega,ki je EU ozmerjal za "podporno društvo kolesarjev in vegetarijancev, ki spodkopavajo vse, kar ima zvezo z družino, vero ali narodom".