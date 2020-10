Od začetka epidemije izrečenih za več kot milijon evrov glob

Zdravstveni inšpektorji so od začetka epidemije izrekli za več kot milijon evrov glob. Od 40 pa do 60 dnevno jih na terenu preverja, ali se držimo ukrepov in priporočil. Situacijo nekako obvladujejo, so pa zato ostala področja nekoliko manj obravnavana. V primerjavi z lanskim letom, ko nismo še vedeli, kaj je koronavirus, so inšpektorji izrekli kar 42-krat manj glob kot letos.