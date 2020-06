Od zmage v oddaji Štartaj, Slovenija! ustvarili že 20 različnih izdelkov

Leta 2016 so se ob podpori projekta Štartaj, Slovenija! začele pisati nove podjetniške zgodbe. Za prvi hit produkt je bil izbran naravni dezodorant v kremi Nelipot. To jim je dalo potreben zagon in sledili so še številni drugi izdelki: prašek za zobe, olje za telo, kreme za občutljivo kožo ... Sedaj lahko naštejemo že 20 različnih izdelkov Nelipot. Po štirih letih so dokaz, da se tudi v Sloveniji lahko spiše uspešno podjetniško zgodbo.