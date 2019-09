Giuliani računa na podporo navijačev

Evropsko prvenstvo v odbojki je pred vrati. Tekme v Stožicah se bodo začele v četrtek, vrhunec prvega dne pa bo ob 20:30, ko bo slovenska reprezentanca gostila Belorusijo. Naši fantje so pripravljeni na eno od pomembnejših tekmovanj v njihovih karierah. Z novinarji so se družili kapetani in selektorji vseh šestih reprezentanc, ki se bodo v Ljubljani borile za uvrstitev v izločilne boje.

