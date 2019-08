Do evropskega prvenstva v odbojki nas loči le še 22 dni, zato organizatorji pospešeno urejajo zadnje podrobnosti dogodka. Ena izmed aktivnosti, ki jih pripravljajo, se bo v četrtek odvijala v središču prestolnice, in to kar na Ljubljanici. Odbojkarska zveza Slovenije bo namreč pripravila prvo tekmo v odbojki na vodni gladini.