Odbor za podnebno politiko soglasno odstopil ob sprejetju tretjega protikoronskega paketa

Na predvečer svetovnega dneva varstva okolja so člani posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku države soglasno odstopili. To so storili po tem, ko je predsednik Pahor podpisal tretji protikoronski zakon, v katerem je vlada omejila delovanje okoljevarstvenih organizacij. Pahor je odstop razumel kot politični aktivizem, člani odbora pa pojasnjujejo, da je bil ključni razlog Pahorjeva neodzivnost na omejitve.