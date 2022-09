Vojna v Ukrajini vpliva tudi na razmere na Balkanu, še posebej v Bosni in Hercegovini. Olje na ogenj ob že tako nestabilnih razmerah priliva še vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik, ki je manj kot dva tedna pred splošnimi volitvami v Moskvi iskal podporo ruskega predsednika Vladimirja Putina. Dodik je odločno podprl rusko invazijo na Ukrajino in referendume proruskih separatistov. Primerjal jih je z bosanskimi Srbi, ki ne želijo več živeti z muslimani. Zato je odcepitev Republike Srbske le še vprašanje časa. Že tako nestabilen Zahodni Balkan za svoje cilje izkoriščajo številne države. Prav zdaj regijo razburja novi non-paper o odnosih med Srbijo in Kosovom.