Oddaja SVET praznuje 15 let

15 let je kar lepa doba, kajne? Kdo se spomni, kaj so bile novice pred točno 15 leti? V teh 15 letih se je marsikaj spremenilo v svetu, v svetu okoli nas in v Svetu, ki ga gledate sedaj. A naša naloga se ni nikoli, odgovorno delo, tudi v časih, ko nas morda kdo ni imel ravno rad, ko so bili tu migrantski valovi, pa politična prerekanja in zdaj korona. A naša naloga ni ugajati, ampak poročati in to počnemo z res dobro ekipo že 15 let. Vse pa vendarle ni tako resno, zato imamo zdaj v ekipi tudi Aleksandra Pozveka, saj nam smeha nikoli ne sme zmanjkati.