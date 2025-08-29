Oddaja Svet z novim studiem

Pred 10 leti je oddaja Svet dobila novo podobo studia, v katerem je bilo posnetih več kot 2 tisoč Svetovih oddaj. Za tem pultom smo gostili ogromno različnih gostov. In ker se svet okoli nas spreminja, je po desetletju čas tudi za spremembo našega Sveta. Zadnje mesece so potekala intenzivna dela, da bodo od ponedeljka dalje zgodbe do vas prihajale iz novega studia.