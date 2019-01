Odgovornost za napad prevzela še zadnja aktivna gverilska skupina

Nacionalna osvobodilna fronta (ELN) v izjavi zatrjuje, da je bila operacija proti tovrstni instituciji in enotam pravična v okviru vojnega prava ter da med žrtvami ni civilistov, poroča STA. Policijsko akademijo so označili za vojaško ustanovo, kjer kadete učijo veščin, kako postati tajni agenti in izvajati vojaške operacije.

Kolumbijski predsednik Ivan Duque po njihovi oceni ni spoštoval znaka miru in je raje izvajal vojaške operacije proti ELN.