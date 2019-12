Odgovornost za napad v Londonu prevzela Islamska država

Znano je tudi ime ene od žrtev, in sicer je šlo za 25-letnega Jacka Merritta, ki je diplomiral iz prava in kriminologije in je koordiniral program rehabilitacije zapornikov s strani univerze v Cambridgu."Bil je čudovita duša in se je vedno postavil na stran šibkejšega,"je svojega preminulega sina opisal oče David Merritt. Ime ženske, ki je v napadu prav tako umrla, javnosti medtem ni poznano.

Policija je osumljenca ustrelila in je poškodbam podlegel na kraju dogodka. Napadalec je bil sicer oblastem že poznan, saj je bil 2012 obsojen zaradi terorističnih dejanj in je prestajal zaporno kazen. Decembra lani so ga predčasno pogojno izpustili.

Nositi je moral elektronsko napravo, s katero so pristojne oblasti spremljale njegovo gibanje. Napravo je nosil tudi v času napada. Prav tako se je moral udeleževati vladnega programa za rehabilitacijo nekdanjih zapornikov. V okviru tega programa je tudi obiskal petkovo konferenco, na kateri je začel svoj napad.

Nastopil kot študija primera

Na konferenci naj bi Khan nastopil kot "študija primera". So mu pa v okviru programa zagotovili tudi "varni" računalnik, ki je bil v skladu s pogoji njegovega predčasnega izpusta in naj bi mu omogočil, da nadaljuje študijsko delo, začeto v zaporu.

Kraj napada so v soboto obiskali premier Boris Johnson, notranja ministrica Priti Patelin načelnica londonske policije Cressida Dick. Johnson, ki je sredi volilne kampanje pred decembrskimi volitvami, je povedal, da želi zaostriti kazni za resne in nasilne zločine. Ljudje, obsojeni terorizma, po njegovem mnenju ne smejo biti iz zapora izpuščeni predčasno.