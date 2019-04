Odgovornost za smrt novinarke prevzela odpadniška skupina Nova Ira

V času streljanja je stala v bližini policijskega vozila. V povezavi z njeno smrtjo je policija v okviru protiterorističnih zakonov aretirala 18- in 19-letnika.

McKeejeva je poročala za The Atlantic Magazinein Buzzfeed News, leta 2016 pa jo je Forbes Magazin uvrstil na lestvico 30 najbolj izjemnih osebnosti v medijih.

Novinarko bodo pokopali v sredo v Belfastu.

Do nemirov in terorističnega incidenta, kot ga je označila policija, je prišlo pred velikonočnim koncem tedna, ko republikanci, ki nasprotujejo britanski navzočnosti na Severnem Irskem, tradicionalno obeležujejo obletnico velikonočne vstaje leta 1916.

Vse glavne severnoirske stranke, tudi unionisti in republikanci, ki zaradi nesoglasij že več kot dve leti ne uspejo sestaviti severnoirske vlade, so v redkem skupnem sporočilu obsodile napad kot"nesmiselno in jalovo dejanje", katerega cilj je uničenje napredka, ki je bilo doseženo v zadnjih 20 letih.

Protestanti in katoličani še vedno nezaupljivi drug do drugega

Velikonočni sporazum leta 1998 je Severni Irski prinesel mir po 30-letnem obdobju nasilja, v katerem je umrlo več kot 3500 ljudi, mnogi zaradi nasilja Irske republikanske armade (Ira), ki nasprotuje britanski vladavini na Severnem Irskem. Na območju je danes v glavnem mirno, a protestanti in katoličani še vedno večinoma živijo ločeno in so nezaupljivi drug do drugega.

Ira je leta 1997 razglasila prekinitev ognja, leta 2005 pa konec oboroženega boja. Takrat je sporočila, da si bo za združitev irskega otoka prizadevala z miroljubnimi političnimi sredstvi.

Nova Ira je ena od številnih republikanskih odpadniških paravojaških skupin, ki nasprotujejo njeni odločitvi o nenasilnih metodah boja.

Obstajajo skrbi, da bi paravojaške skupine lahko skušale izkoristiti politične težave, nastale v okviru procesa izstopa Velike Britanije iz Evropske unije, glede Severne Irske in njene meje z Republiko Irsko.