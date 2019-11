Odhajajoča Evropska komisija bo za mesec dni podaljšala mandat

Čeprav bi morala ekipa Ursule Von Der Leyen že začeti svojo petletko, bo zaradi zavrnitve kar treh komisarskih kandidatov odhajajoči predsednik komisije Jean Claude Juncker vsaj za en mesec podaljšal svoj mandat v Bruslju.

To sicer ni prva zamuda pri zahtevnem sestavljanju nove evropske oblasti, prinaša pa veliko neznank; bodo nova imena prepričala? Bodo vsi kandidati obdržali svoje resorje? Bodo zaradi novega odloga brexita svoje ime morali predlagati tudi Britanci? In kaj to pomeni za interese naše države?