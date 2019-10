Odhajajoči evropski komisarji bodo plačo prejemali še vsaj mesec dlje

Novoizvoljeni predsednici evropske komisije se, še preden je sploh zavzela položaj, že zatika. Ker je parlament kandidate za Evropske komisarje iz Francije, Romunije in Madžarske zavrnil, se je časovnica zaprisege nove sestave Evropske komisije sesula. A so tega zamika lahko veseli odhajajoči evropski komisarji, ki bodo plačo prejemali še vsaj en mesec dlje, kot so pričakovali.

Slab začetek nastajajoče Evropske komisije Ursule von der Leyen. Kar trije kandidati za evropske komisarje zaradi korupcijskih preiskav in navzkrižja interesov niso dobili potrditve parlamenta. Za zdaj Romunija, Madžarska in Francija imen novih kandidatov še niso sporočile, zaradi česar je glasovanje o novi komisiji prihodnjo sredo padlo v vodo. Novoizvoljeni predsednici evropske komisije se, še preden je sploh zavzela položaj, že zatika. FOTO: AP "Bolje je, da se to zgodi sedaj, da bo potem evropska komisija imela pravo kredibilnost, kot pa da bi se potem te zgodbe ponavljaje in odkrivale," je zaplete s potrditvami kandidatov za evropske komisarje komentirala slovenska evropska poslanka Ljudmila Novak. Za zdaj vse kaže, da se bo začetek nove komisije zamaknil vsaj za en mesec, torej na prvi december, kar pa naj ne bi povzročalo pretiranih težav. "Mislim, da ko bo enkrat komisija v polni sestavi, da bo potem tudi steklo delo," pa je povedal evroposlanec iz Slovenije Franc Bogovič. Težava bi lahko nastala le, če bo Junckerjeva komisija v svojih zadnjih izdihljajih sprejemala pomembne odločitve, ki bodo vplivale na stanje v Uniji – prva v vrsti je brexit in pa kontroverzni sprejem Hrvaške v schengensko območje. "Prav bi bilo, da bi stara komisija opravljala tekoče posle in vse pomembne nove odločitve prepustila novi komisiji," meni Novakova.Klemen Grošelj, evropski poslanec iz stranke LMŠ, pa k temu pristavi: "Komisija je z dnem parlamentarnih volitev začela voditi tekoče posle. In tukaj sam mislim, da ni nobenega dvoma." Če se bodo politična preigravanja, ki smo jim priča v zadnjih tednih, nadaljevala, bi po Grošljevem mnenju to lahko predstavljalo resni politični problem, a da si tega nihče ne želi. Romunija, Madžarska in Francija morajo prevzeti odgovornost in čim prej predlagati kredibilne kandidate. "Upam, da bo dobila tri kandidate. Dokler nimamo v evropskem parlamentu teh zaslišanj, ne moremo odločati preprosto o celotni sestavi naslednje komisije," pa je povedala evroposlanka Tanja Fajon. Da bo nova evropska komisija zaprisegla pozneje, se tokrat ne bo zgodilo prvič. Zaradi zavrnitve evropskih komisarjev sta dvakrat z zamikom prisegli dve komisiji Joseja Manuela Barrosa: leta 2004 s tritedenskim, leta 2010 pa s kar trimesečnim zamikom.