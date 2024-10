V bran zdravnikom, ki delajo tako v javnem kot v zasebnem sektorju

Zaradi novele zakona, ki bi omejila popoldansko delo v zasebnih zdravstvenih ustanovah in naj bi z uvajanjem konkurenčne prepovedi dela razmejila javno in zasebno zdravstvo, vre med zdravniki. Delnim zasebnikom, oziroma kot jih nasprotniki radi imenujejo, dvoživkam, so se v podporo postavili tudi zdravniki, ki so zaposleni le v javnem zdravstvu in opravljajo stroko, ki jo zasebni zdravstveni sistem ne predvideva ali omogoča. Zdravstvo je kot ekipni šport, ko odpove en člen, posledice čutijo tudi ostali oddelki. Zdravniki se bomo znašli in ob prisili zapustili javni sistem, a žal pacienti takšnega privilegija nimajo, pravijo in pozivajo vlado, naj še enkrat premisli o svojem predlogu.